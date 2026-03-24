Dünya ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

 

"İran mantıklı konuşuyor"

Trump ayrıca, "İran mantıklı konuşuyor. Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" dedi. açıklamasında bulundu.

Trump, "İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Trump'ın blöfü sökmedi! Durmak yok vurmaya devam...
Trump'ın blöfü sökmedi! Durmak yok vurmaya devam...

'Trump’ın 21 günlük geri sayımı başladı!'
'Trump’ın 21 günlük geri sayımı başladı!'

ABD'li Demokrat Senatör herkesin bildiği gerçeği bir kez daha dünyaya ilan etti Yalancı Trump!
ABD'li Demokrat Senatör herkesin bildiği gerçeği bir kez daha dünyaya ilan etti Yalancı Trump!

Türkiyem

Sırtlan Sıkışınca cıyaklıyor aslankükrüyor

Adnan Bektaş

1 saat içinde 5 farklı açıklama yapıyor ne dediğin buda bilmiyor deli bence bu yada altın ve petrolden parayı indiriyor savaş falan umurunda değil gibi bu sarı p..ç bence savaş bahane cebini dolduruyor
