ABD'den hakkında dikkat çeken iddia! 3 bin asker Orta Doğu'ya gönderiliyor
ABD basını, Pentagon’un İran gerilimi nedeniyle 3 bin askeri Orta Doğu’ya sevk etmeye hazırlandığını yazdı.

ABD’den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD medyası, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etti.

 

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Orta Doğu'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı.

 

Son aşamaya gelindiği iddiası

Haberde, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin "İran'la savaşa destek" amacıyla Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği belirtildi.

 

82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı, Amerikan ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor. Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor.

 

Öte yandan aynı haberde, ABD'li yetkililerin "İran'a kara birlikleri gönderme konusunda" henüz bir karar almadığı iddiası da yer aldı.

 

WSJ, haberinde ayrıca, 82. Tümen'in, Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine yer verdi.

ABD ve İsrail İran’ı vurdu yıkılan Avrupa oldu
ABD ve İsrail İran’ı vurdu yıkılan Avrupa oldu

Ekonomi

ABD ve İsrail İran’ı vurdu yıkılan Avrupa oldu

Körfez’de kanlı tezgah! İşgalci ABD ve yandaşları bölgeyi ateş çemberine alıyor!
Körfez’de kanlı tezgah! İşgalci ABD ve yandaşları bölgeyi ateş çemberine alıyor!

Gündem

Körfez’de kanlı tezgah! İşgalci ABD ve yandaşları bölgeyi ateş çemberine alıyor!

ABD’de Nebraska'da yangınlar büyüdü: Yüz binlerce hektar kül oldu
ABD’de Nebraska'da yangınlar büyüdü: Yüz binlerce hektar kül oldu

Dünya

ABD’de Nebraska'da yangınlar büyüdü: Yüz binlerce hektar kül oldu

İşgalci ABD ve Siyonist katillerden Irak’ta alçak saldırı!
İşgalci ABD ve Siyonist katillerden Irak’ta alçak saldırı!

Gündem

İşgalci ABD ve Siyonist katillerden Irak’ta alçak saldırı!

Haydi İran ...zalimlere karşı..yanındayız..

Kimin neyine..İranı Türkiyeye karşı izlediği politikalardan dolayı kırgınız ama abdye karşı Iranın yanındayız
