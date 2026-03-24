İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan flaş açıklama
İran'dan Türkiye'ye gaz akışının kesildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "İran'dan gaz akışı devam ediyor. Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu şu anda" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı yok"
"İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti" başlıklı haberi yalanlayan Bayraktar, doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı olmadığını bildirdi.
