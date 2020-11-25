Siemens'ten 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri'nin yeni 10 kilogram kapasiteli iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makineleri, geniş kapasiteleri sayesinde kullanıcılarına zamandan tasarruf sağlarken, yenilikçi leke çıkarma ve suda bekletme teknolojileri ile tek seferde hijyenik yıkama sonuçları almaya yardımcı oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iQ300 ve iQ500 serisi çamaşır makinelerinde leke türüne göre ideal yıkama süresini ve sıcaklığını ayarlayan program, standart programlara göre daha etkili bir temizlik sunuyor.

Yenilikçi leke çıkartma teknolojisi stainRemoval ve suda bekletme özelliğine sahip Siemens WG52A2X0TR, WG52A2XVTR, WG52A2XVTR, WA14LQH0TR, WA14LPH0TR model 10 kilogram kapasiteli çamaşır makineleri, pamukludan narin tekstil ürünlerine kadar farklı kumaş türleri için yıkama programları sunarak hayatı kolaylaştırıyor.

Farklı leke türleri için özel olarak geliştirilmiş stainRemoval teknolojisi; yağ, kahve, kozmetik ve kandan oluşan 4 inatçı lekeye karşı etkili sonuçlar sağlıyor. Seçilen leke türüne göre çamaşır makinesi, yıkama şeklini otomatik olarak ayarlayarak kumaşa zarar vermeden kolayca temizliyor.

Çamaşırları yıkamadan önce suda bekletmeyi tercih edenler için ayrı bir seçenek sunan WG52A2X0TR, WG52A2XVTR, WG52A2XVTR model çamaşır makineleri, suda bekletme opsiyonu ile inatçı lekelerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda Siemens çamaşır makinelerinde bulunan varioSpeed teknolojisi ise yıkama işlemini hızlandırarak zaman kazandırıyor.

10 kilogram geniş yıkama kapasiteli 1200 yüksek sıkma devirli WG52A2X0TR ve WG52A2XVTR ile 1400 yüksek sıkma devrine sahip WG54A2X0TR kodlu çamaşır makineleri, kısa yıkama programları ile kumaşları ilk günkü gibi koruyarak hijyen ihtiyacını karşılıyor.

Her yıkamada kullanılması gereken deterjan miktarını çamaşırın miktarı, kirlilik seviyesi ve kumaş türüne göre otomatik belirleyen hassas i-Dos sistemi bulunan WA14LQH0TR, aktif oksijen kullanarak giysilere sinen kötü kokuları yok eden sensoFresh teknolojisine sahip WA14LPH0TR model çamaşır makineleri, aynı zamanda Siemens'in Home Connect teknolojisiyle birleşerek yeni bir çamaşır yıkama deneyimi sunuyor.

10 yıl garantili IQdrive motora sahip Siemens 10 kilogram kapasiteli çamaşır makineleri, kullanıcılarına sessiz ve yüksek verimli yıkama performansı sağlıyor.