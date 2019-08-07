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Siemens Türkiye’nin Opera Yarışması genç yetenekleri bekliyor

Siemens Türkiye’nin bu yıl 21’incisini düzenleyeceği Opera Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ağustos olarak belirlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Siemens Türkiye’nin Opera Yarışması genç yetenekleri bekliyor

Siemens Türkiye’nin bu yıl 21’incisini düzenleyeceği Opera Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ağustos olarak belirlendi. Kendine güvenen her opera sanatçısının katılabildiği yarışmada elemeler 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışması olduğu belirtilen Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı. Genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ağustos olarak belirlendi. Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan opera sanatçılarının katılabildiği yarışmada başvurular Siemens.com.tr/opera19 adresi üzerinden yapılacak.



Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil edecekler


Siemens Opera Yarışması’nda elemeler ise 6-8 Eylül tarihleri arasında İKSV’de gerçekleştirilecek. Yarışmayı kazanan genç yetenekler, Almanya’da opera eğitimi alma şansı yakalayacak. Genç opera sanatçıları böylece Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil etme imkanına sahip olacaklar.



Yurtdışında opera eğitimi ve burs imkânı


Yarışmayı birinci olarak tamamlayan opera sanatçısı, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da dört aylık Almanca dil eğitimi alma fırsatı yakalayacak. Yarışmanın ikincisi Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da iki ay Almanca dil eğitimi alma şansı kazanacak. Yarışmanın üçüncüsü ise 2 bin euro para ödülünün sahibi olacak.


Türkiye’de 1998 yılından bu yana düzenlenen tek ulusal opera yarışması olma özelliği taşıyan Siemens Opera Yarışması’nın jüri başkanlığını Profesör Yekta Kara yürütüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
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