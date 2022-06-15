Şiddetli yağışlardan kaynaklı meydana gelen sellerde 6 kişi öldü
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde toprak kayması ve bazı evlerden çökme meydana geldi.
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde toprak kayması ve bazı evlerden çökme meydana geldi.
Ülke basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinde çöken bir evde 3 kişi, Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki toprak kaymasında ise 2 kişi öldü.
Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan dağ yolunda ise sele kapılan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi kayboldu.
Kayıp kişilerin arama çalışmaları devam ediyor.
Haziran ayının başından bu yana seller nedeniyle 200 bin kişi evlerinden tahliye edildi. (İLKHA)