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Dünya Şiddetli yağışlardan kaynaklı meydana gelen sellerde 6 kişi öldü
Dünya

Şiddetli yağışlardan kaynaklı meydana gelen sellerde 6 kişi öldü

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde toprak kayması ve bazı evlerden çökme meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:54:00 -
Şiddetli yağışlardan kaynaklı meydana gelen sellerde 6 kişi öldü

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde toprak kayması ve bazı evlerden çökme meydana geldi.

Ülke basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinde çöken bir evde 3 kişi, Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki toprak kaymasında ise 2 kişi öldü.

Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan dağ yolunda ise sele kapılan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Kayıp kişilerin arama çalışmaları devam ediyor.

Haziran ayının başından bu yana seller nedeniyle 200 bin kişi evlerinden tahliye edildi. (İLKHA)

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