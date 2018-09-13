Şiddetli yağışlar İstanbul Boğazı'nı çamura buladı! Mavi sular kahverengiye döndü
Akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan şiddetli yağmur, mavi sularıyla ünlü İstanbul Boğazı'nı çamur deryasına döndürdü.13 Eylül 2018 Perşembe 22:40
Meteoroloj Genel Müdürlüğünün günlerdir şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptığı İstanbul'da, akşam saatlerinde başlayan ve yer yer oldukça etkili olan yağmur sonrası Boğaz'ın mavi suları çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, İstanbul Boğazı'nı kahverengi yaptı.
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