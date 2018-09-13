Şiddetli yağışlar İstanbul Boğazı'nı çamura buladı! Mavi sular kahverengiye döndü

Meteoroloj Genel Müdürlüğünün günlerdir şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptığı İstanbul'da, akşam saatlerinde başlayan ve yer yer oldukça etkili olan yağmur sonrası Boğaz'ın mavi suları çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, İstanbul Boğazı'nı kahverengi yaptı.