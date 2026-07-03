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Gündem Şiddetli yağışlar geliyor…. İstanbul'a sel uyarısı!
Gündem

Şiddetli yağışlar geliyor…. İstanbul'a sel uyarısı!

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Şiddetli yağışlar geliyor…. İstanbul'a sel uyarısı!

İstanbul Valiliği, yarın beklenen yağış sebebiyle su baskını ve sel uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden akşama kadar etkili olacak yağışların özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir’de kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.

İstanbul Valiliği, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da yarın gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

BİR UYARI DA TRAKYA'YA

Diğer taraftan Trakya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 

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