Şiddetli yağışın yaşandığı Kocaeli’de ekipler teyakkuzda

KOCAELİ (İHA) – Metrekare başına 40 kg yağış düşen Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışların olumsuzluğa neden olmaması için 465 personelle 103 ayrı noktada teyakkuz halinde görev yapıyor.

Kocaeli’de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışta, halkın olumsuzluk yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Metrekareye 40 kg yağmurun düştüğü yağışlı havaya rağmen, Büyükşehir’in yaptığı alt yapı çalışmaları sayesinde sabah saatlerinden itibaren kentte büyük çapta olumsuzluk yaşanmadı. Belirli noktalarda meydana gelen lokal olaylara ise teyakkuz halindeki ekipler anında müdahale ederek olumsuzlukları giderdi. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan KAFKOM(Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi)’da oluşturulan kriz masasında tüm ilçelerdeki çalışmalar yakından takip ediliyor.

Yağış boyunca Büyükşehir’e bağlı Kocaeli İtfaiyesi’nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 24 ekip sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 103 ayrı noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale ediyor. Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesi’nden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairelerinden 130 personel sahada görev yapıyor.