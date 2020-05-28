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Aktüel

Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanınca köpeğini kucaklayıp koştu

Tekirdağ’da bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:32:16 -
Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanınca köpeğini kucaklayıp koştu

Tekirdağ’da bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan genç kız köpeğini kucağına alıp koşarken, bir vatandaş da şemsiye ile çay servisi yaptı.


Meteoroloji Birinci Bölge Müdürlüğünün verilerine göre akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek olan Tekirdağ’da öğle saatlerinde havanın tamamen kapanmasıyla yağış bir anda kendini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde gök gürültüleri eşliğinde bir anda bastıran şiddetli sağanak yağışa sokaklardaki vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta hayvanını gezdiren bir genç kız yağışın bastırması ile köpeğini kucağına alıp eve koşarken, bazı vatandaşlar da duvar diplerinde ve tente altında yağışın geçmesini bekledi. Yağış sırasında bir vatandaşın da şemsiye altında çay servisi yaptığı gözlendi.

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