  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış günlük hayatı felç etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:49:33 -
Şiddetli yağış hazırlıksız yakaladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış günlük hayatı felç etti.


Muratlı’da aşırı yağış nedeniyle araç trafiği aksadı. Caddeler ve sokaklar göle dönüştü. Bazı site ve apartmanların bahçeleri de suyla doldu. Islanmak istemeyen vatandaşlar, koşarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.


Özellikle kent merkezinde akşamüstü saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmurda ıslanmamak için sığınacak yer arayan bazı vatandaşlar, saçakların altına kaçtı. Bazı vatandaşlar ise yağış nedeniyle sırılsıklam olmaktan kurtulamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı