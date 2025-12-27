Şiddetli rüzgar yıktı geçti! 90 yıllık çınar devrildi
Zonguldak’ta gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar deniz kenarındaki 90 yıllık çınar ağacını kökünden söktü.
Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları gece boyunca etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Kapuz Plajı’nda bulunan ve yaklaşık 90 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacı devrildi.
Çimenlik alan devrilen çınar ağacı, belediye ekipleri parçalarına ayırarak götürdü. Öte yandan denizde boyu 6 metreyi aşan dalgalar oluştu. Dalgalar, Zonguldak Limanı'na ait mendireği aştı. Balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.