Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
Bartın’da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir binanın çatısını uçurdu. Olayda park halindeki 6 otomobil hasar gördü.
Bartın’da etkili olan olumsuz hava koşulları, kentte maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte rüzgarın şiddetini artırması, şehir merkezinde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak savruldu.
Uçan çatı parçaları, binanın önünde park halinde bulunan araçların üzerine düştü.
Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye çıktı. Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Binanın önünde park halindeki 6 otomobil, camları kırılarak zarar gördü.
Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.