Şiddetli lodos, en çok moto kuryeleri vurdu! "Sipariş verme" çağrısı

Türkiye’nin birçok ilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle can ve mal kayıpları oluştu. İstanbul’da dört yurttaş hayatını kaybederken 38 kişi ise yaralandı. Yurdun dört bir yanını olumsuz etkileyen hava şartların en başta da moto kuryeleri etkiledi. Sipariş götürme esnasında fırtına yüzünden zor şartlarda mesafe kat edebilen moto kuryelerin videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kuryeler, sosyal medyadan isyan etti

Yüksek şiddetteki fırtınanın seyir halinde giden moto kuryeleri etkilediği videolar sosyal medyada paylaşılırken bir video ise dikkat çekti.

Kötü hava koşullarında sipariş götürmek üzere yola çıkan bir kurye videoda yurttaşlara seslenerek, “Dışarıda yoğun bir fırtına var, yağış şiddetini artırmış. Halkımız da sanki özellikle fırtınada daha çok sipariş veriyor, motosiklet kazası daha çok olsun diye aşırı yüklenmeye başlıyor. Lütfen, halkımızdan rica ediyorum. Kıtlıktan çıkmış gibi, hani ertesi gün yokluk, kıtlık olacakmış gibi sipariş vermeyin. Bizlerin de insan olduğunu, bizlerin de ailelerinin olduğunu unutmayın. Bizler de moto kuryeyiz fakat ölmek istemiyoruz” diye konuştu.

"Sipariş vermeyin"

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor. Lodos ve fırtınadan dolayı olası her kazanın önüne geçelim. Şu anda fırtına ve lodos görülen bölgelerde paket servis hizmeti ve siparişler derhal durdurulmalıdır!

Motokurye kardeşlerimiz;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 13’e göre; ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan işçiler çalışmaktan kaçınabilir. İşyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek güvenli bir yere gidebilirsiniz. Bu hareketlerinizden dolayı haklarınız kısıtlanamaz.”

Öte yandan sendikanın sözcüsü Tolga Kubilay Çelik, paylaştığı videoda sipariş firmalarının siparişleri durdurmadığını söyleyerek tepki gösterdi ve tüm yurttaşlardan lodos bitene kadar evlere sipariş vermeme çağrısı yaptı.