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Şiddetli kar nedeniyle o şehirlerde okullar tatil edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara verildi. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde de gün boyu etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonrası için yarım gün tatil edildiği bildirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:18
Şiddetli kar nedeniyle o şehirlerde okullar tatil edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Van Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.

Bir tatil haberi daha

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonrası için yarım gün tatil edildi.

Adilcevaz’da dün gece etkili olan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime, öğleden sonrası için yarım gün ara verildiğini açıkladı.Yetkililer, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Adilcevaz Belediyesi ve Karayolları ekipleri; şehir içi, köy ve mezralarda kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:18
  1. Van
  2. Bitlis
  3. Kar tatili

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