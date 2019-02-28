Şiddetli kar nedeniyle 2 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.



Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yarın (1 Mart 2019 Cuma) Hamur'da taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Rize'de de tatil kararı verildi

Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.