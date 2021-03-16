  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şiddetli fırtına sıvaları uçurdu
Yerel

Şiddetli fırtına sıvaları uçurdu

Adana'da şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın duvarından sökülen sıva parçaları lüks otomobilin üstüne uçtu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:30:00 -
Şiddetli fırtına sıvaları uçurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilin tavanına da binanın duvarından kopan parçalar düştü. Düşen parçalar lüks otomobilin arka camını patlatarak maddi zarara yol açtı.

Öte yandan, Meteorolojiden yapılan uyarıda, fırtınanın perşembe günü akşamına kadar devam edeceği belirtilerek, “Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgarın, fırtına (60-80 km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binlerce asker, füzeler, tanklar... Türk İHA'larını peş peşe havalandırdılar
Dünya

Binlerce asker, füzeler, tanklar... Türk İHA'larını peş peşe havalandırdılar

Dağlık Karabağ'ı düşman işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılımıyla dev bir tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikatta Türk..
Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı
Ekonomi

Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı

Darbeci Halife Hafter'in deniz ulaşımını engellemek amacıyla Libya hükümetinin talebi doğrultusunda yeni liman inşa edilecek. Türkiye'nin in..
Bakan Koca bir kez daha haklı çıktı! Ülkeler peş peşe iptal etti
Gündem

Bakan Koca bir kez daha haklı çıktı! Ülkeler peş peşe iptal etti

Kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddialarının ardından AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının kullanımını durduran ülke sayısı 21'e yükseldi. Sağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay