Şiddetli fırtına Bingöl'ü vurdu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir okul ile birçok ev ve iş yerinin çatısı zarar gördü, köy yolları kapandı.

Bingöl'ünKarlıova ilçesinde dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Karlıova Anadolu Lisesi ile ilçede bulunan birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Yaşamı olumsuz etkileyen fırtınanın etkisi ile vatandaşlar evlerinden çıkmakta güçlük çekerken, sık sık elektrik kesintisi meydana geldi. Köy yolu kapandı Oluşan tipi nedeniyle ilçeye bağlı 10 köyün yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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