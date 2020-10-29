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Aktüel Şiddeti Önleme ve İzleme merkezleri 120 bin kişiye destek verdi
Aktüel

Şiddeti Önleme ve İzleme merkezleri 120 bin kişiye destek verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 7 ayda 120 bin kişiye destek sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:26:00 -
Şiddeti Önleme ve İzleme merkezleri 120 bin kişiye destek verdi

Bakanlık, Türkiye genelinde ŞÖNİM'ler, kadın sığınma evleri ve Sosyal Hizmetler Merkezleri (CIC) aracılığıyla şiddet mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor.

Tüm ŞÖNİM ve SHM'lerde "Kadın Hizmetleri Odak Noktaları" kurarak daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için hizmetler sunan Bakanlık, kadınları ve çocuklarını her türlü şiddetten korumak, gerekli tedbirleri almak, kadına yönelik şiddeti önlemek ve nedenlerini araştıran ŞÖNİM'Ler aracılığıyla binlerce kişiye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programından derlediği bilgiye göre, 1 Ocak - 31 Temmuz tarihleri ​​arasında şiddet mağduru olanların yanı sıra uzmanların da destek verdiği ŞÖNİM'lerden 102 bin 743 kadın, 8 bin 737 erkek, 8 Bin 396 'Çocuklar dahil 119 bin 876 kişi yararlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelere bağlı kadın konukevleri, 1 Ocak - 30 Eylül tarihleri ​​arasında toplam 42.396 mağdura hizmet verdi. Bu kişilerin 26 bin 347'si kadın, 16 bin 49'u çocuktu.

Bakanlık önümüzdeki yıl kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduru ve faillerine hizmet veren kurum ve kuruluşların kapasitelerini ve kurumlar arası koordinasyonunu artırmak için çalışacak.

Bu kapsamda kadın sığınma evlerinin uzmanlaşması ile ilgili faaliyet ve hizmetlerin ülke geneline yaygınlaştırılması için asgari bir standart oluşturulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kadın sığınma evlerinden hizmet alan kadınların çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Uzaktan Eğitim Portalı üzerinden eğitimler verilecek.

Elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yasal ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.

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