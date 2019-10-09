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Şiddet mağduru genç kıza Bakanlık sahip çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tuğba Akkaş isimli genç kızın babasının şiddetine maruz kaldığı görüntüler üzerine harekete geçti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:07
Şiddet mağduru genç kıza Bakanlık sahip çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tuğba Akkaş isimli genç kızın babasının şiddetine maruz kaldığı görüntüler üzerine harekete geçti. Bakanlık, genç kıza psikososyal destek hizmeti de verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şiddet görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından, uzman ekiplerin Tuğba Akkaş ile iletişime geçerek, kendisine uygun sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yaptığı belirtildi.

İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin Tuğba Akkaş'ı, kardeşi ve engelli annesinin durumunu yakından takip ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla aileye nakdi destek de yapılacaktır. Tuğba kızımız, annesi ve kardeşinin bu süreci en kısa sürede atlatabilmeleri için aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir."

Açıklamada, Tuğba Akkaş'a yönelik herhangi bir taciz ya da istismar vakasının söz konusu olmadığı vurgulanarak, "Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. 'Şiddete Karşı Sıfır Tolerans' ilkesiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:07
  1. İstanbul
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. Tuğba Akkaş
  4. şiddet mağduru
  5. Anadolu Ajansı

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