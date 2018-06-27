Sıçrama için büyük fırsat kapımızda

YENİ AKİT / EKONOMİ SERVİSİ

Seçmenlerin yüzde 88 katılımı ile örnek bir demokrasi deneyimi olarak kayıtlara geçen sonuçları ekonomik şahlanış vesilesi olacağını dile getiren iş adamları, Türkiye için yeni bir hikâye yazma fırsatı doğduğunu vurguladı. İşte iş dünyasının temsilcilerinin sandıktan yansıyan iradeye bağlı olarak Türkiye’nin ekonomik geleceğine dönük düşünceleri:

Türkiye Mütehahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: “Dünyada bir marka haline gelen Türk müteahhitlerinin, yeni dönemde de hükümetimizin ve ilgili kurumlarımızın desteğiyle çok daha büyük başarılara imza atacağından, büyümeye önemli katkılar sağlayacağından hiç şüphe duymuyoruz. Küresel ortamın son derece kırılgan olduğu böyle bir dönemde öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyacımız sürmektedir.’’

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık: “Şimdi artık belirsizliğin kalktığını ve güven ortamının oluştuğunu daha net görmek mümkün. Türkiye için yeni bir hikaye yazma fırsatı doğdu. Hükümet, ekonomik açıdan doğru adımları atarsa, ülke olarak hedeflediğimiz sıçramayı yapabiliriz.’’

İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran twitter hesabından, “16 yıldır olduğu gibi, son dakikasına kadar gece gündüz durmadan çalışan Recep Tayyip Erdoğan’ı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Ülkemiz ve mazlum coğrafya için hayırlı uğurlu olsun’’ mesajını paylaştı.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) YKB Nazmi Durbakayım: “Bizler, yeni dönemde daha da rasyonel çalışarak, istihdamın ve kalitenin artmasını sağlamak için daha fazla çalışmaya başlayacağız. Ekonomi, fiyat kontrolü ve Türk insanın alım gücünü göz önünde tutan nesiller boyu yaşanacak doğa ile barışık güvenilir projeler gerçekleştirmek için çabamızı artıracağız. Yurtdışı müşavirlik firmalarımızın gelişmesi için ilgili bakanlığımızla sıkı işbirliği yaparak gücümüzü ortaya koyacağız.”

Artaş İnşaat YKB Süleyman Çetinsaya:“Türkiye’nin yükselişi güçlü ekonomisi ve alt yapısıyla çok daha hızlı olacaktır. Ülkemiz, ekonominin tüm aksları ve lokomotif konumundaki inşaat sektörü ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir.”

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep: “Türkiye’nin önünü daha aydınlık görüyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda Kanal İstanbul, yerli otomobil, savunma sanayi, yeni havaalanı, üçlü tüp geçit gibi makro projeleri hızla hayata geçirilecektir.”

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal: “Yeni dönemde üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması; ekonomik, sosyal ve hukuki alanda reformların ivedilikle hayata geçirilmesi; teşviklerin ve desteklerin daha erişilebilir olması ve yeni sistemin getireceği değişikliklerin bir an önce tüm kurumlarda ve yapılarda tamamlanması gerekmektedir. Seçimden sonra zaman, artık ekonomik reformlara ve mega projelere daha iyi odaklanarak hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ilerleme zamanıdır.”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: “Seçimlerin milletimize yakışır şekilde, huzur içinde, yüksek katılım ve olgunlukla gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalıdır.’’

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz: “Artık istikrar ve kalkınma adına her zamankinden hızlı ilerlemek için daha canla başla çalışma vaktidir. DAP Holding olarak bu yeni dönemde üzerimize düşen görevin bilinci içindeyiz. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

İŞADAMLARININ HÜKÜMETTEN 4 BEKLENTİSİ

Bürokrasinin azalması

Dövize bağlı olmayan yerli üretimin daha fazla kullanılmasının teşviki

Kredi faiz oranlarının makul düzeylerde gerilemesi

Teşviklerin kalıcı hale getirilmesi