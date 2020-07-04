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Teknoloji

Sıcaklıkların sıklığı ve süresi artış gösterdi

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu, sıcak hava dalgalarının dünya genelinde yaşanma sıklığı ve süresinin arttığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 22:07:00 -
Sıcaklıkların sıklığı ve süresi artış gösterdi

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu sıcak hava dalgalarının dünya genelinde yaşanma sıklığı ve süresinin arttığını ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, dünyanın son 70 yıldır daha sık ve daha uzun süren sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı belirtildi.

Nature Communications'da yayınlanan araştırma kapsamında, Avustralya genelinde 80 santigrat derecelik kümülatif bir ısı yaşandığı gözlemlendi. Bununla birlikte Rusya ve Akdeniz gibi bölgelerde en aşırı sıcaklık dalgaları sırasında ek 200 santigrat derecelik kümülatif ısı hissedildi.

1950'lerden bu yana dünyanın neredeyse her yerinde ısı dalgalarının sıklık ve sürelerinde artış meydana geldiğini dile getiren araştırmacı Dr. Sarah Perkins Kirkpatrick, kümülatif ısı küresel ortalamalarının 10 yılda 1 ila 4,5 santigrat derece arasında arttığını söyledi.

Kirkpatrick, bu ortalamanın Orta Doğu ile Afrika ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde 10 santigrat dereceye kadar çıktığını belirterek bu durumun küresel ısınmanın hızlandığına işaret ettiğini kaydetti.

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Yorumlar

abdrhman

insanlar azıttı sapıttı , merhamet kalmadı , gaddarlaştılar. bu gidiş kıyamete doğru gidiştir. kıyameti dünyada yaşayacağız. sonrada öbür dünyada cezamızı çekeceğiz bu gidişle.
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