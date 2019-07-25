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Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor

35 dereceye kadar çıkan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:12
Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor

35 dereceye kadar çıkan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.


Kırşehir’de aşırı sıcak havada bunalan kuşlar serinleyebilmek için süs havuzlarına akın ediyor. Hava sıcaklığının 30-35 dereceye kadar ulaştığı şehir merkezinde, sıcak havadan etkilenen güvercinler Ahi Çarşısı’ndaki süs havuzuna akın etti. Güvercinler, serinleyebilmek için birbirleriyle yarıştı.


İnsanların özellikle yaz aylarında 3-4 litre su tüketmek zorunda olduğunu ifade eden Kırşehirliler, kışın olduğu gibi yaz aylarında hayvanların hem serinlemesi hem de karnını doyurmaları için duyarlı olunması gerektiğini söyledi.


Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kırşehir’de hava sıcaklığının artarak devam etmesinin tahmin edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:12
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