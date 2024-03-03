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Gündem Sıcaklıklar düşüyor... Türkiye yağmura doyacak
Gündem

Sıcaklıklar düşüyor... Türkiye yağmura doyacak

Yeniakit Publisher
2024-03-03 08:37:00 -
Sıcaklıklar düşüyor... Türkiye yağmura doyacak

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, sıcaklıklar bugünden itibaren düşüyor. Türkiye soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Özellikle çarşamba günü, yağışlar ülke genelinde etkili olacak. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji, güncel hava durumu raporunu açıkladı. Rapora sıcaklıkların 2 il 4 derece düşeceği tahmin edilirken birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

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