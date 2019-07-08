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Sıcaklık 41 dereceyi gördü, vatandaşlar oraya akın etti

Kayseri'de hava sıcaklığının 41 santigrat dereceye ulaşması, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, ağaçlık alan, parklar ve diğer gölge alanlara taşındı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:57
Sıcaklık 41 dereceyi gördü, vatandaşlar oraya akın etti

Kayseri'de, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki termometre göstergesi 41 dereceye kadar ulaştı. Aşırı sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi. Dışarı çıkan kent sakinleri, aşırı sıcaklardan korunmak için çareyi gölgeye sığınmakta buldu. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydandaki ağaçlık alan, parklar ve diğer gölge alanlar dolup taştı. Sıcaktan bunalan birçok kişi çeşme suyu ile serinlemeye çalıştı. Çeşme önlerinde bazen kuyruk oluştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:57
  1. Kayseri
  2. Sıcak havalar
  3. sıcaktan bunalan vatandaşlar
  4. park ve bahçeler dolup taştı

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