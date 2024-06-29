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Yaşam

Sıcaklarla birlikte vatandaşın yeni kabusu oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-29 16:31:00 -

Yurdun pek çok yerinden 'yılan paniği' haberleri geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar yürekleri ağızlara getiriyor.

Elazığ’ın Gezin bölgesinde metreyi aşkın boyuyla inşaat alanında bekleyen yılan, paniğe neden oldu.

Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü. İlk başlarda hareketsiz duran yılanın, canlı olup olmadığını, üzerine kum dökerek öğrenmeye çalışan işçiler, devasa yılanın hareket etmesi ile paniğe kapıldı. Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

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