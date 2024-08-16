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Yerel Sıcaklar Kura Nehri'ni yosunla kapladı
Yerel

Sıcaklar Kura Nehri'ni yosunla kapladı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 14:46:00 -
Sıcaklar Kura Nehri'ni yosunla kapladı

Ardahan'da hava sıcaklıklarının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu ve balıklar su yüzeyine çıktı.

Ardahan'da hava sıcaklıklarının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu ve balıklar su yüzeyine çıktı.

Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.

Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.

Nehrin tarihi Ardahan Köprüsü ile Millet Bahçesi bölgelerinde yoğun yosun oluştu.

Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.
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