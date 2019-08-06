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Sıcaklar Antalyalıları gece buluşturuyor

Aşırı sıcaklar nedeniyle gündüzadeta eve hapsolan Antalyalılar, geceleri buluşuyor.

06 Ağustos 2019 Salı 11:55
Sıcaklar Antalyalıları gece buluşturuyor

Aşırı sıcaklar nedeniyle gündüzadeta eve hapsolan Antalyalılar, geceleri buluşuyor.Etkisini giderek arttıran yaz sıcakları nedeniyle akşamın ilerleyen saatlerinde buluşan bazı Antalyalılar ise yazlık sinemalarda film izlerken serinlemeyi tercih ediyor.


Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Muhtarlığı’nın düzenlediği film gösterimi de Antalyalılar tarafından ilgiyle karşılandı. Konyaaltı Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşen ve saat 21.00’da başlayan etkinliğe mahalle sakinleri katıldı.


Etkinliğe ev sahipliği yapan Uluç Mahallesi’nin kadın Muhtarı Hülya Bozkurt,“Başta Konyaaltı Belediyesi desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Gelip izleme nezaketini gösteren komşularıma da böyle bir nostaljik ortam için şükranlarımı sunuyorum”şeklinde duygularını dile getirdi. Birbirine selam veren, neşede ve tasada aynı duyguları paylaşan, çocukların güvenle yaşayabileceği mutlu insanların olduğu bir mahalle hayali kurduğunu ve bunun için yoğun çaba harcadığını ifade eden 38 yaşındaki kadın muhtar Hülya Bozkurt, “Uluç Yaz Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen dört etkinliğin, bunun bir sonucu olduğunu söyledi.


Ortalama on beş günde bir etkinlik gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Bozkurt, “bu tabii ki sadece benim gayretim ile olan bir şey değil. Başta Konyaaltı Belediyesi olmak üzere Kaymakamlığımız ve ilgili daire amirlerimiz ile mahalle esnafımızın katkısı olmasa bunlar olmazdı. Sosyal bir faaliyete destek vermek için telifsiz gösterime izin veren film şirketleri olmasa bunlar olmazdı. Ama her şeyden önce çocuklarının ellerinden tutarak gelen komşularım olmasa bu etkinlikler hiç ama hiç olmazdı. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyor, kurban bayramlarını bu vesile ile içtenlikle şimdiden kutluyorum” diye konuştu.


Yaz sinemasını izleyen mahalle sakinlerinden Faruk Yıldırım, köpeğini özellikle filmin gösterildiği saatlerde gezdirmeye çıkardığını belirtti. Yıldırım, “Benim gibi birçok köpek sahibi de aynısını yapıyor, hem film izliyor hem de bir araya geliyoruz” diye konuştu.Şenay Özyurteri(65) ise “gündüzleri çok sıcak. Gece dışarı çıkmak için çok güzel bir bahanemiz oldu. İnşallah devam eder” diyerek görüşlerini aktardı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:55
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