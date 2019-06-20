Sıcak yaz günlerinde ter kokusundan kurtulmanın en doğal yolunu açıklıyoruz!

Yaz sıcakları kendini iyiden iyiye gösterdiğinde özellikle toplu taşıma araçları çekilmez bir hal alır. Su, sabun ve deodorant üçlüsünü kullanmayı fazlaca sevmeyenler istenmeyen kokuların yayılmasına sebep olur. Bu çileli durum neredeyse sonbaharın ortalarına kadar devam eder.

Ter kokusunu önlemek sanıldığından kolay

Terlemek insan doğasının değiştirilemez bir gerçeği. Terleme sayesinde bedenimiz toksinlerden arınır. Elbette, terlemenin önüne geçmek mümkün değil. Ancak terlemeyle birlikte yayılacak olan kokunun önüne geçmek sanıldığı kadar zor değil. Ter kokusunu önlemek için piyasada satılan birçok deodorantı alıp kullanabileceğiniz gibi evde kendiniz de bu tip bir ürün hazırlayabilirsiniz. Evde hazırlayacağınız deodorantın en önemli özelliği ise kesinlikle kimyasal içermiyor olması.

İşte, ev yapımı deodorant tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı shea yağı

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Arzu ettiğiniz esansiyel yağlar (Lavanta, portakal, nane, sedir ağacı yağı vb.)

Hindistan cevizi yağı ve shea yağını orta ateşteki bir tavada eritin.

Eriyen yağları ocaktan alın.

Bir kaseye tüm malzemeleri alıp güzelce karıştırın.

Arzu ederseniz bir cam kavanoza ya da eski bir roll on kutusuna karışımı dökün.

Birkaç saat içinde hazırladığınız deodorant sertleşecektir.

Sıcak havalarda içerdiği bitkisel yağlardan dolayı hazırladığınız deodorant eriyebilir. Bu nedenle karışımı yaz mevsiminde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.