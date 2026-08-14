Sivaslıları gören 5 Yeni Zelandalı turist Müslüman oldu

Turistlere ikramlarda bulunduklarını ifade ededen Köy muhtarı Sebahattin Kaya, "Bu 5 arkadaşlar Yeni Zelanda'dan gelmişler. Buradan geçerken de bizim köyümüze geldiler, misafirperverliğimizi gördüler. Kendilerini buyur ettik, yemek ikram ettik. Onlar söylemeden ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalıştık. Bisikletle geziyorlardı, karınlarını doyurduk. Bizim misafirperverliğimizden çok etkilendiler ve Müslüman olmak istediklerini dile getirdiler. Bunun üzerine biz de cami imamımızla birlikte camide toplandık. İmamımız bu 5 arkadaşımıza İslam'ı anlattı, dinimiz hakkında bilgiler verdi. Anlatılanlardan memnun kaldılar ve imamımızın rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Birkaç saat sonra köyümüzden ayrıldılar ve bizlere teşekkür ettiler. Bu beş arkadaşımızın İslam'la şereflenmesine vesile olduğumuz için bizler de çok memnun kaldık" dedi.