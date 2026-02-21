Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor
Vitamin eksikliğinin sonunda ortaya çıkan sorunlar ile ilgili uzmanlar net konuştu.
Yorgunluk, saç dökülmesi, unutkanlık ve sık hastalanma… Günlük hayatın yoğun temposuna bağlanan bu şikâyetler, uzmanlara göre çoğu zaman vitamin eksikliğinin habercisi olabiliyor.
Uzmanlar, özellikle kış aylarında ve düzensiz beslenme alışkanlığı olan kişilerde vitamin yetersizliğinin daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.
Sağlık profesyonellerine göre vitamin eksiklikleri genellikle sinsi belirtilerle ortaya çıkıyor. sisteminin zayıflaması yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerin uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.
En sık görülen şikâyetler arasında sürekli halsizlik, dikkat dağınıklığı, cilt kuruluğu, tırnak kırılması ve bağışıklık
B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma D vitamini eksikliği: Kemik ve kas ağrıları, yorgunluk, sık enfeksiyon C vitamini eksikliği: Diş eti kanaması, bağışıklık düşüşü B grubu vitamin eksiklikleri: Ağız kenarında yaralar, halsizlik Özellikle B12 ve D vitamini eksikliğinin toplumda yaygın görüldüğü belirtiliyor.
Uzmanlar; hamileler, yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve vejetaryen/vegan beslenen kişilerin risk grubunda olduğunu ifade ediyor.
Ayrıca yoğun stres altında çalışan ve düzensiz beslenen bireylerde de vitamin eksikliği görülme olasılığı artıyor.
Son yıllarda vitamin takviyelerine olan ilginin arttığını belirten uzmanlar, doktor kontrolü olmadan kullanılan yüksek doz vitaminlerin karaciğer ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturabileceğini söylüyor.
Bu nedenle takviye kullanımından önce kan tahlili yapılması ve uzman görüşü alınması öneriliyor.
Uzmanlar, dengeli ve çeşitli beslenmenin vitamin eksikliğini önlemede en etkili yöntem olduğunun altını çiziyor. Erken teşhis ve doğru tedavi ile vitamin eksikliklerinin kısa sürede kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.
