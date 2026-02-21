  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Vitamin eksikliğinin sonunda ortaya çıkan sorunlar ile ilgili uzmanlar net konuştu.

#1
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Yorgunluk, saç dökülmesi, unutkanlık ve sık hastalanma… Günlük hayatın yoğun temposuna bağlanan bu şikâyetler, uzmanlara göre çoğu zaman vitamin eksikliğinin habercisi olabiliyor.

#2
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Uzmanlar, özellikle kış aylarında ve düzensiz beslenme alışkanlığı olan kişilerde vitamin yetersizliğinin daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

#3
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Sağlık profesyonellerine göre vitamin eksiklikleri genellikle sinsi belirtilerle ortaya çıkıyor. sisteminin zayıflaması yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerin uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

#4
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

En sık görülen şikâyetler arasında sürekli halsizlik, dikkat dağınıklığı, cilt kuruluğu, tırnak kırılması ve bağışıklık

#5
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma D vitamini eksikliği: Kemik ve kas ağrıları, yorgunluk, sık enfeksiyon C vitamini eksikliği: Diş eti kanaması, bağışıklık düşüşü B grubu vitamin eksiklikleri: Ağız kenarında yaralar, halsizlik Özellikle B12 ve D vitamini eksikliğinin toplumda yaygın görüldüğü belirtiliyor.

#6
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Uzmanlar; hamileler, yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve vejetaryen/vegan beslenen kişilerin risk grubunda olduğunu ifade ediyor.

#7
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Ayrıca yoğun stres altında çalışan ve düzensiz beslenen bireylerde de vitamin eksikliği görülme olasılığı artıyor.

#8
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Son yıllarda vitamin takviyelerine olan ilginin arttığını belirten uzmanlar, doktor kontrolü olmadan kullanılan yüksek doz vitaminlerin karaciğer ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturabileceğini söylüyor.

#9
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Bu nedenle takviye kullanımından önce kan tahlili yapılması ve uzman görüşü alınması öneriliyor.

#10
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Vitamin eksikliği günlük hayatı sessizce etkiliyor

Uzmanlar, dengeli ve çeşitli beslenmenin vitamin eksikliğini önlemede en etkili yöntem olduğunun altını çiziyor. Erken teşhis ve doğru tedavi ile vitamin eksikliklerinin kısa sürede kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
