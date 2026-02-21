  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Hamdi çıkmazda kalırken Ejder ise... Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları İtalya'da gündem olan gelişme: Kenan Yıldız Spalletti ile birbirine girdi... Gündem olan gelişme: O büyükşehrimizde bir tane bile başıboş sokak köpeği kalmadı İlk kez geri gelmeyecek derken... Verona çatır çatır düşüyor: O isim dönüyor Türkiye'ye nefret kusan Herzog fena patladı! Hemen inkara başladı
Ramazan
10
Yeniakit Publisher
Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları
IHA Giriş Tarihi:

Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

Ramazan ayının iki sembol vakti olan iftar ve sahurda alışkanlıklarımızı bir yere bırakıp doğru adımlar atılması konusunda uzmanlar uyarıyor.

#1
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte uzun saatler süren açlık ve değişen yeme düzenine karşı vatandaşları uyararak sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulundu.

#2
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

Günün verimli geçmesi ve kan şekerinin erken saatlerde düşmemesi için sahurun önemine değinen Gün, sahurun günlük beslenmedeki kahvaltının yerini alması gerektiğini ifade etti. Gün, konuya ilişkin şunları söyledi:

#3
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

"Sahura kalkmamak ya da sahurda sadece su içmek açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine, güne hazırlıksız başlanmasına, gün içinde halsiz ve isteksiz olunmasına neden olacaktır. Bir ay boyunca bu şekilde beslenmek sağlık açısından da risk oluşturacaktır. İftarda ve sahurda kan şekerini birden yükseltmeyen, uzun süre tokluk hissi sağlayan, yavaş sindirilen proteinli ve lifli gıdalar, tam tahıllı ürünler ve süt ürünleri tercih edilmelidir."

#4
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

İftar sofralarındaki porsiyon kontrolü ve gıdaların hazırlanma aşamaları hakkında bilgi veren Gün, ağır yemeklerden ve hızlı tüketimden kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. Orucun açılmasının ardından porsiyonların bölünmesi gerektiğini vurgulayan Gün, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

"Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Oruç açıldıktan 10-15 dakika sonra sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Özellikle ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durun."

#6
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacının dengeli bir şekilde karşılanmasının hayati önem taşıdığını belirten Gün, günlük su tüketiminin kişinin kilosuna göre hesaplanabileceğini hatırlattı. Su içmek için susamayı beklememek gerektiğini belirten Gün, şunları kaydetti:

#7
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

"Bir günde tüketilecek toplam sıvı miktarı 2500-3000 mililitredir. Sıvı gereksinmesinin karşılanmasında su başlıca tercih olmalıdır. Su enerji içermez ve en iyi şekilde hidrasyon sağlar. Günlük su gereksinmesi, 35 mililitre ile vücut ağırlığının çarpılması şeklinde hesaplanabilir. Altmış beş yaşından sonra susama hissi azaldığı için bu bireyler susamadan su içmeye özen göstermelidir."

#8
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

Sürekli ilaç kullanması gereken veya kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin oruç ibadetlerini yerine getirmeden önce mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerektiğini ifade eden Gün, şu uyarılarda bulundu:

#9
Foto - Bir tane bile atlanmamalı: Uzman isimden Ramazan ayında beslenme uyarıları

"Diyabet, kalp, tansiyon, böbrek gibi kronik hastalığı olanların oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Zira kronik hastalık herkeste aynı derecede seyretmediğinden, kimileri alacakları önlemlerle rahatça oruç tutabilecekken kimileri için ciddi tehlikelere yol açabilir. Kronik tiroid gibi bazı hastalıkları olanlar hekimlerinin kontrolünde, ilaçlarını sahur vaktinde aldıkları takdirde oruç tutabilirler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama
Gündem

Tunceli'de korkutan olay! Valilikten flaş açıklama

Tunceli Valiliği, Toratlı köyündeki toprak hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Söz konusu alan, 1959 yılından bu yana heyela..
İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Gündem

İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklan..
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı
Dünya

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı

İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ne düzenlediği şiddetli hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ateşk..
Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı
Gündem

Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin sahasında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından tribünde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada gündem oldu. Eski..
28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’
Gündem

28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’

28 Şubat zihniyeti bu kez Kocaeli’nin Derince ilçesinde hortladı. İlk kez oruca niyet eden 3’üncü sınıf öğrencisi, okula da başörtüsüyle git..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23