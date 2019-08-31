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"Sıcak kemoterapi alternatif yöntem değildir"

Genel Cerrahi Uzmanı Prof.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
"Sıcak kemoterapi alternatif yöntem değildir"

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi, sıcak kemoterapinin (HİPEK) bazı kanser tu¨rlerinin ileri evresinde, ameliyat sırasında genel cerrahlar tarafından uygulandıgˆını belirterek, “Sıcak kemoterapi kanser tedavisinde bas¸lı bas¸ına bir tedavi değil, bir alternatif tedavi yo¨ntemi de degˆildir” dedi.


Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi, Kent Onkoloji Merkezinde Op. Dr. Mustafa Go¨ztok ile birlikte uyguladıkları Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HI·PEK), halk arasında ise “sıcak kemoterapi” denilen tedavi konusunda hastaların aydınlatıcı bilgilere ihtiyacı oldugˆunu so¨yledi. Sıcak kemoterapinin, adında “kemoterapi” yer aldıgˆı ic¸in her kanser hastasına uygulanabilecek bir tedavi yo¨ntemi olarak algılandıgˆını belirten Prof. Dr. Terzi, “O¨ncelikle bilinmesi gereken kanser tedavisi bir hekimin tek bas¸ına alacagˆı kararla yapılan bir tedavi degˆildir, olmamalıdır. Multidisipliner bir yaklas¸ım ister. O da c¸es¸itli brans¸lardan uzmanların bir araya gelerek hasta ic¸in en dogˆru tedavi (kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi) yo¨ntemini belirlemeleriyle olur. Hastanın yas¸ından cinsiyetine, kilosuna, boyuna, fiziki durumundan varsa digˆer hastalıklarına kadar c¸ok c¸es¸itli fakto¨r degˆerlendirilerek kis¸iye o¨zel tedavi programı planlanır. Sıcak kemoterapi (HI·PEK), bu yo¨ntemler arasındaki cerrahi tedavi ic¸inde yer alan bir uygulamadır. Sıcak kemoterapi kanser tedavisinde bas¸lı bas¸ına bir tedavi değil, bir alternatif tedavi yo¨ntemi de degˆildir” dedi.


Sıcak kemoterapinin etkili olabilmesi için ameliyatta tüm kanserli dokunun, organların tamamen çıkarılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Terzi, “Sıcak kemoterapi, bunun akabinde tamamlayıcı olarak uygulanır. Gözle görülen büyüklükteki kansere etkili değildir. Onların ameliyatta çıkarılması gerekir. Gözle görülmeyecek kadar küçük 2 mm çapındaki kanserlere HİPEK etki eder. Ayrıca her kanser hastasına uygulanmaz. I·leri evre rektum, kolon, apendiks, yumurtalık kanserleri ve periton hu¨crelerinden kaynaklanan periton kanseri ya da mezotelyoma (bir tür karın zarı kanseri) gibi vakalara uygulanır” diye konuştu.



“Onkologlar degˆı·l genel cerrahlar uygular”


Sıcak kemoterapi uygulamasının bir ekip is¸i oldugˆunu, Kent Onkoloji Merkezi gibi sayılı merkezlerde uygulanabildigˆini kaydeden Prof. Dr. Cem Terzi, sözlerini s¸o¨yle su¨rdu¨rdu¨:


“Bilinenin aksine de sıcak kemoterapi uygulaması bu kanser vakalarının ameliyatı sırasında genel cerrahlar tarafından yapılır. Yani bu tedaviyi onkolog uygulamaz. Onkolog, cerrah ile birlikte hangi ilacın kullanılacağına karar verir, uygulamayı cerrah yapar. Ameliyat ile kanserin yerles¸tigˆi bagˆırsak ve yayılım yaptıgˆı karın zarı bo¨lgelerinin c¸ıkarılmasının ardından yaklas¸ık 43 derece sıcaklıktaki sıvı karın bos¸lugˆuna kemoterapik ilac¸la birlikte verilir. Özel bir pompa aracılığı ile 60-90 dakika karına sıcak kemoterapi uygulanır. I·s¸te buna HI·PEK ya da sıcak kemoterapi diyoruz. HİPEK tedavisi; ameliyatı karın bos¸lugˆunda ısıtılmıs¸ kemoterapi ile birles¸tirerek tu¨m kanser hu¨crelerini karın bos¸lugˆundan radikal bic¸imde uzaklas¸tırmaya c¸alıs¸ır. Bu tedavinin amacı uzun su¨reli sagˆkalımı sagˆlamak, hatta hastayı tam tedavi etmektir. Etkin bir cerrahi sonrası HI·PEK, bazı hastalar ic¸in kür sağlayan yani hastalığı tamamen yok eden bu yüzden de hayat kurtaran bir tedavi olabilir.”

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
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