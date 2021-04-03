Sıcak helva nasıl yapılır? Sıcak helva tarifi
Kolay helva tarifi | Hem leziz hem kolay bir helva tarifi arayanlar 'Pratik helva' konusunu araştırıyor. Peki, kolay sıcak helva nasıl yapılır? Sıcak helva tarifi | Kolay sıcak helva yapılışı
Akşam yemeğinin ardından leziz bir tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, sıcak helva tarifi
Sıcak helva tarifi
Malzemeler:
- 300 gram tahinli helva
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay bardağı süt
- 1,5 tatlı kaşığı tereyağı
Sıcak helva nasıl yapılır?
300 gram helvayı küp küp doğrayın.
Helvanın üzerine süt, tereyağı ve limon suyunu ekleyip ezin.
Hazırladığınız karışımı muffin ya da küçük güveç kaselerine bölüştürün.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında helvanın üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.