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Yerel Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında Türk bayraklarıyla süzüldü
Yerel

Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında Türk bayraklarıyla süzüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-30 07:16:00 -
Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında Türk bayraklarıyla süzüldü

Kapadokya'da turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

Peş peşe gökyüzüne yükselen Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.

Sıcak hava balon pilotlarından Yasin Özdemir, gazetecilere, ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne yükseltmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayramı gökyüzünden kutlayacağız." dedi.

Balonlar yaklaşık 1 saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.
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