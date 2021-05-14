Sıcak gelişme! Kassam Tugaylarından İsrail'e füze saldırısı
Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'ne son birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini ifade etti.
50 füze saldırısı gerçekleştirildi
Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.
İsrail’in Aşkelon kentine roketlerin düşmesi sonucu pek çok mahallede elektriklerin kesildiği bildirildi.
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