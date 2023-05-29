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Dünya Sıcak gelişme: 11 İskender füzesi imha edildi
Dünya

Sıcak gelişme: 11 İskender füzesi imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 15:12:00 -
Sıcak gelişme: 11 İskender füzesi imha edildi

Ukrayna'dan "Rusya’nın Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamı imha edildi" açıklaması geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusların Kiev bölgesine fırlattığı 11 İskender füzesinin tamamının imha edildiğini bildirdi.

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bir günde iki kez Ukrayna topraklarına füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun 11.30 sularında Kiev bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediğini kaydeden Zalujnıy, “Kuzey yönünden İskender-M ve İskender-K tip 11 füze fırlatıldı. Tüm hedefler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi.” ifadelerini kullandı.

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