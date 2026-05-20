'Sibirya'nın Gücü 2' için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması

AA Giriş Tarihi:
'Sibirya'nın Gücü 2' için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bugünkü görüşmelerinde enerji projelerinin de ele alındığını belirterek, "Çok önemli bir şey üzerinde anlaştık." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov,  Putin ile Şi'nin Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Çin'in Ukrayna ve İran dahil çok sayıda uluslararası meseleye ilgi duyduğunu anlatan Uşakov, "Çin uluslararası gelişmelerde çok büyük bir rol oynuyor ve bunu herkes biliyor." ifadesini kullandı.

Putin ile Şi'nin umut vadeden enerji projelerini ele aldığını belirten Uşakov, "Diğer alanlardaki projeleri de istişare ettiler. Çok önemli bir şey üzerinde de anlaştık." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova ve Pekin’in "Sibirya’nın Gücü 2" doğal gaz boru hattı projesinin temel parametreleri konusunda genel bir anlayışa ulaştığını bildirdi.

Putin'in görüşmelerde projeye değindiğini aktaran Peskov, "Genel anlamda Sibirya’nın Gücü 2 konusunda temel parametrelere, güzergah ve bunun nasıl inşa edileceği konusunda bir anlayış var." ifadesini kullandı.

Peskov, projeye ilişkin bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı nüansların üzerinde anlaşılması gerekiyor." dedi.

Projenin uygulama takvimine ilişkin net bir tarih bulunmadığını kaydeden Peskov, "Henüz net değil. Bu ticari bilgi. Ancak bu oldukça büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'den Transdinyester kararı
Putin'den Transdinyester kararı

Dünya

Putin'den Transdinyester kararı

Putin'den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı!
Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı!

Dünya

Putin’den Ukrayna ve Avrupa'ya gözdağı: Nükleer tatbikat başlattı!

Rusya lideri Putin, Pekin'e ulaştı
Rusya lideri Putin, Pekin'e ulaştı

Dünya

Rusya lideri Putin, Pekin'e ulaştı

Hüseyin Yavuz

Yıkılış sürecine giren ABD de Çin'de soya fasulyesi anlaşması yapmıştı.
