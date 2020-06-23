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Dünya

Sibirya'da hava sıcaklıkları rekor kırdı

Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olarak bilinen Sibirya, 37 dereceyi aşarak tarihi sıcaklık rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 04:13:00 -
Sibirya'da hava sıcaklıkları rekor kırdı

Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, dünyanın en soğuk bölgeleri arasında yer alan Sibirya, 37.7 dereceye kadar ulaşarak tarihi sıcaklık rekorunu kırdı.

Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan meteoroloji uzmanı Jeff Berardelli, bu sıcaklığın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu belirtti. Berardelli, bu rekor sıcaklığın 2100 yılına kadar beklendiğini ancak beklenenden 80 yıl erken gerçekleştiğini ifade etti.

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