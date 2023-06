Siber suçlular, işletmelere sızma çabalarında ısrarcı!

En son Kaspersky KOBİ'lere Yönelik Tehditler Raporu, siber suçluların bir dizi karmaşık taktikler eşliğinde KOBİ'leri hedef almaya devam etmesi nedeniyle süregelen rahatsız edici bir gerçeği ortaya koydu. Rapor, yasal iş uygulamaları şeklinde gizlenmiş kötü amaçlı yazılım veya istenmeyen yazılımlarla karşılaşan KOBİ çalışanlarının sayısının yıldan yıla neredeyse sabit kaldığını (2022'deki 2 bin 572'ye kıyasla 2023'te 2 bin 478), dolayısıyla siber suçluların bu işletmelere sızma çabalarında ısrarcı olduğunu gösterdi.

Dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için çok sayıda yöntem deniyor!

Dolandırıcılar, hassas verilere yetkisiz erişim elde etmek amacıyla güvenlik açıklarından yararlanma, kimlik avı e-postaları, aldatmaya yönelik kısa mesajlar ve görünüşte zararsız YouTube bağlantılarına yönlendirmek gibi çok sayıda yöntem kullanıyor. Bu endişe verici eğilim, KOBİ'leri siber tehditlerin amansız saldırısından korumak için gelişmiş siber güvenlik önlemlerine duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor. Rapor, 2023 yılının ilk beş ayında KOBİ'leri hedef alan kötü amaçlı dosyaların toplam tespit sayısının 764 bin 015'e ulaştığını ortaya koyuyor.

Sistem açıklarının istismarı, 2023'ün ilk beş ayında KOBİ'lere yönelik en yaygın tehditi oluşturdu!

Sistem açıklarının istismarı, 2023'ün ilk beş ayında tüm tespitlerin yüzde 63'ünü (483 bin 980) oluşturarak KOBİ'lere yönelik en yaygın tehditi oluşturdu. Bu kötü amaçlı programlar yazılım açıklarını hedef alarak siber suçluların herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan kötü amaçlı yazılımları çalıştırmasına, ayrıcalıklarını yükseltmesine veya kritik uygulamaların fonksiyonunu bozmasına izin veriyor. Kimlik avı ve dolandırıcılık tehditleri de KOBİ'ler için önemli bir risk oluşturuyor. Siber suçlular çalışanları gizli bilgileri ifşa etmeleri veya finansal dolandırıcılığın kurbanı olmaları için ustaca kandırıyor. Bu tür aldatıcı taktiklere örnek olarak, şüphelenmeyen bireyleri kandırmak için tasarlanmış sahte bankacılık, teslimat ve kredi hizmeti sayfaları örnek verilebilir.

Kaspersky, “Smishing" olarak adlandırılan yönteme dikkat çekiyor!

Ayrıca Kaspersky raporu, çalışanların akıllı telefonlarına sızmak için sıklıkla kullanılan ve SMS ile kimlik avının akıllıca bir kombinasyonu olan "smishing" olarak adlandırılan bir yönteme dikkat çekiyor. Bu teknik, kurbanın SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat ve diğer çeşitli platformlar aracılığıyla dağıtılan bir bağlantı içeren bir kısa mesaj almasını sağlıyor. Şüphelenmeyen kullanıcılar gömülü bağlantıya tıklarsa, cihazı kötü amaçlı kod yüklenmesine karşı savunmasız hale geliyor ve güvenliğini tehlikeye atıyor.

Bu raporda kullanılan veriler, Kaspersky kullanıcıları tarafından gönüllü olarak paylaşılan anonim siber tehditlerle ilgili verileri işlemek için güvenli bir sistem olan Kaspersky Security Network (KSN) aracılığıyla Ocak-Mayıs 2023 tarihleri arasında toplandı. Kaspersky uzmanları, MS Office, MS Teams, Skype ve diğerleri dahil olmak üzere dünya çapında KOBİ'ler tarafından en yaygın kullanılan yazılımları inceledi. Araştırmacılar, bu yazılımları KSN telemetrisi ile çapraz referanslayarak, bu uygulamaların görüntüsü altında dağıtılan kötü amaçlı yazılımların ve istenmeyen uygulamaların boyutunu belirledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“KOBİ'lerin karşı karşıya kaldığı güvenlik açıkları küçümsenecek türden değil”

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Vasily Kolesnikov, şunları söyledi: "KOBİ'lerin karşı karşıya kaldığı güvenlik açıkları küçümsenecek türden değil. Bu işletmeler çoğu ülke ekonomisinin bel kemiği olduğundan, hükümetlerin ve kuruluşların bu işletmeleri koruma çabalarını artırmaları çok önemli. KOBİ'leri gelişen siber tehditlerden korumak için farkındalık ve sağlam siber güvenlik çözümlerine yatırım en önemli öncelik haline gelmelidir."

İşletmenizi siber tehditlerden korumak için Kaspersky uzmanları aşağıdakileri öneriyor:

Personelinize temel siber güvenlik hijyeni eğitimi verin. Kimlik avı e-postalarını nasıl ayırt edeceklerini bildiklerinden emin olmak için simüle edilmiş bir kimlik avı saldırısı düzenleyin.

Kimlik avı e-postası yoluyla bulaşma olasılığını en aza indirmek için Kaspersky Endpoint Security for Business veya Cloud-Based Endpoint Security gibi kimlik avı önleme özelliklerine sahip uç noktalar ve posta sunucuları için koruma çözümü kullanın.

Microsoft 365 bulut hizmeti kullanıyorsanız, onu da korumayı unutmayın. Kaspersky Security for Microsoft Office 365, güvenli iş iletişimi için SharePoint, Teams ve OneDrive uygulamaları için korumanın yanı sıra özel bir spam ve kimlik avı önleme özelliğine sahiptir.

E-posta kutuları, paylaşılan klasörler ve çevrimiçi belgeler dahil olmak üzere kurumsal varlıklara erişim için bir politika oluşturun. Bunu güncel tutun ve bir çalışan işini yapmak için artık gereken ayrıntılara ihtiyaç duymadığında veya şirketten ayrıldığında erişimi kaldırın. Bulut hizmetlerindeki çalışan faaliyetlerini yönetmeye ve izlemeye yardımcı olabilecek ve güvenlik politikalarını uygulayabilecek bulut erişim güvenliği aracısı yazılımı kullanın.

Acil durumlarda kurumsal bilgilerin güvende kalmasını sağlamak için temel verilerin düzenli yedeklerini alın.

Siber güvenlik kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak profesyonel hizmetleri kullanın. KOBİ'ler için yeni Kaspersky Professional Services Packages for SMB, değerlendirme, dağıtım ve yapılandırma konularında Kaspersky'nin uzmanlığını sunar. Size sadece paketleri sözleşmeye eklemek kalır, gerisini Kaspersky uzmanları halleder.