  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Siber saldırılar en önemli güvenlik tehdidi
Ekonomi

Siber saldırılar en önemli güvenlik tehdidi

IDC Türkiye ile SabancıDx tarafından siber güvenlik alanında dikkat çeken bir araştırma yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 14:10:00 -
Siber saldırılar en önemli güvenlik tehdidi

Araştırmaya katılan BT yöneticilerinin yüzde 83’ü “Siber saldırılar en önemli güvenlik tehdidi” diyor. Yöneticilerin yüzde 68’i, iç güvenliği güçlendirmek gerektiğine işaret ediyor.

Uçtan uca hizmet

Günümüzde iş dünyasının müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaşabilecekeri en büyük tehlikelerden birinin siber güvenlik olduğunu belirten SabancıDx Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Kor şu açıklamalarda bulundu:

“Başta IoT temelli endüstriler olmak üzere, iş dünyasının gelecek planlarına yön veren siber güvenlik hizmetlerinin üst yönetim düzeyinde sahiplenilerek insan faktörünün konuya olan etkisinden teknik altyapının doğru inşasına kadar pek çok alanda incelenmesi gerekiyor. SabancıDx olarak son dönemde yaptığımız ciddi yatırımlarla güçlendirdiğimiz teknolojik yetkinliğimizle iş dünyasına uçtan uca çözüm hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay