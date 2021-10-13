Araştırmaya katılan BT yöneticilerinin yüzde 83’ü “Siber saldırılar en önemli güvenlik tehdidi” diyor. Yöneticilerin yüzde 68’i, iç güvenliği güçlendirmek gerektiğine işaret ediyor.

Uçtan uca hizmet

Günümüzde iş dünyasının müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaşabilecekeri en büyük tehlikelerden birinin siber güvenlik olduğunu belirten SabancıDx Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Kor şu açıklamalarda bulundu:



“Başta IoT temelli endüstriler olmak üzere, iş dünyasının gelecek planlarına yön veren siber güvenlik hizmetlerinin üst yönetim düzeyinde sahiplenilerek insan faktörünün konuya olan etkisinden teknik altyapının doğru inşasına kadar pek çok alanda incelenmesi gerekiyor. SabancıDx olarak son dönemde yaptığımız ciddi yatırımlarla güçlendirdiğimiz teknolojik yetkinliğimizle iş dünyasına uçtan uca çözüm hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”