Siber ağlarda büyük çöküş! Operasyonların arkasındaki kritik gerçekler ortaya çıktı!

24 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 68 zanlının tutuklandığı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandığı, diğerleri için işlemlerin sürdüğü bildirildi. Söz konusu kişilerin yasa dışı bahis oynattıkları, bu sitelere para aktarımında aracılık ettikleri, reklam faaliyetleri yürüttükleri, çocuk istismarı içeren dijital içerik bulundurdukları ve sosyal medya ile oltalama sitelerini kullanarak kamu görevlisi kılığına girip piyasada kredi-ürün satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca kişisel veri paylaşımı ve sorgulama başlıklı yasadışı içeriklerle toplum güvenliğini tehdit ettikleri ifade edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Adıyaman’dan İzmir’e, İstanbul’dan Trabzon’a uzanan geniş bir hatta operasyonlar başarıyla tamamlandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatılırken, dijital suç şebekelerine karşı mücadelenin kesintisiz sürdüğü duyuruldu. Vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak güvenlik birimlerine destek vermesi istendi.