Sibel Gökalp kimdir hayatı, biyografisi: Sibel Gökalp hangi görevlerde bulundu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hedef Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları arasında Sibel Gökalp da yer aldı. Peki Sibel Gökalp kimdir? Sibel Gökalp ne iş yapıyor? Sibel Gökalp nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?

Sibel Gökalp kimdir?

Sibel Gökalp, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Grubun daha öncesinde sahibi olduğu finans sektöründe faaliyet gösteren Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı ve genel müdürlük pozisyonlarında görev almıştır.

İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef Portföy Yönetimi’nde yönetim kurulu başkanı, Hedef Holding’de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.