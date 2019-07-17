Sibel Çam, Para Halter’de dünya ikincisi oldu
Para Halter Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda dünya ikincisi oldu.17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
Para Halter Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda dünya ikincisi oldu.
Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Mücadelede 126 kiloluk kaldırışıyla Çinli Miaoyu Han dünya şampiyonu olurken Mısır’dan Amal Mahmoud 123 kiloyla üçüncü sırada yer aldı.
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