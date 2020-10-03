  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı
Aktüel

Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:46:21 -
Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, ABD Başkanı Trump ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Şi, mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve ben, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve en kısa sürede iyileşmenizi temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Moon'dan geçmiş olsun mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de gönderdiği mesajda, Trump ile eşi Melania'ya geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Moon, mesajında, "Eşim, ben ve Güney Kore halkı, Başkan ile First Lady'nin en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz." ifadesine yer verdi.

- Trump ve eşinin tedavisi sürüyor

Trump, dün Twitter'dan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılan Trump ve eşinin buradaki tedavisi sürüyor.

Washington yönetimi, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutuyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, geçen yıla damgasını vuran ticaret savaşı Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkı ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı sistematik insan hakları ihlallerinin yanı sıra teknoloji ve güvenlik gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...
Dünya

Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili akılalmaz sözler geldi. Tü..
'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar
Dünya

'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan savaşında ülkelerine roket ve havan toplarının düştüğünü belirter..
Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay