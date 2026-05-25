Şi Cinping, Trump'a neden bağırdı?

Şi Cinping, Trump'a neden bağırdı?

Financial Times, Çin ile ABD arasında gerçekleştirilen kritik zirvede dikkat çeken bir gerilim yaşandığını yazdı. Gazetenin 7 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Şi Cinping, Japonya’nın askeri güçlenmesi konusundaki tartışma sırasında Donald Trump’a sert tepki göstererek sesini yükseltti.

İddiaya göre görüşmeler sırasında Şi Cinping, Japonya’nın savunma harcamalarını artırması ve anayasal askeri sınırlamaları gevşetmesinin bölgesel barış açısından tehdit oluşturduğunu savundu. Çin liderinin bu başlık gündeme geldiğinde “yüksek sesli ve oldukça gergin” bir tavır sergilediği aktarıldı.

“Zirvenin en hararetli anı”

Görüşmelere yakın kaynaklar, Japonya konusunun zirvenin en sert tartışmasına dönüştüğünü belirtti. Haberde, bu başlığın önceden planlanan resmi gündem maddeleri arasında bulunmamasının Amerikan heyetinde şaşkınlık oluşturduğu ifade edildi.

Kaynaklar, Şi Cinping’in özellikle Japonya’nın yeniden askeri güç olma yönündeki adımlarına karşı büyük rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Trump Japonya’yı savundu

Japon basınında yer alan bilgilere göre ise Donald Trump, görüşme sırasında Japonya’yı savunan bir tutum aldı. Trump’ın, Kuzey Kore kaynaklı tehditler nedeniyle Tokyo yönetiminin savunma kapasitesini artırmasının doğal olduğunu söylediği belirtildi.

Haberde ayrıca Trump’ın, Şi Cinping’in sert çıkışının ardından tansiyonu düşürmeye çalıştığı da aktarıldı.

Air Force One’dan Tokyo’ya telefon

Zirvenin hemen ardından Donald Trump’ın başkanlık uçağı Air Force One üzerinden Japonya Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Trump’ın görüşmede, ABD’nin Japonya’ya olan desteğini yinelediği ve iki ülke arasındaki stratejik ittifakın süreceği mesajını verdiği kaydedildi.

Çin-Japonya gerilimi yeniden gündemde

Uzmanlara göre yaşanan olay, Çin ile Japonya arasındaki tarihi ve stratejik gerilimin halen sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle ABD-Japonya ittifakının güçlenmesinin Pekin yönetiminde ciddi rahatsızlık oluşturduğu değerlendiriliyor.

Ayrıca Washington ile Pekin arasında son dönemde diplomatik yumuşama sinyalleri verilmesine rağmen, iki ülke arasındaki temel güvenlik sorunlarının devam ettiği yorumları yapılıyor.

Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Pekin’de Şi Cinping ile kapsamlı görüşmeler yapmıştı.

