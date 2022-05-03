Show TV yayın akışı 3 Mayıs 2022: Bugün TV'de ne var?
Bugün Show TV'de hangi programlar var? 3 Mayı Salı TV yayın akışı yılbaşını evinde televizyon başında geçirecek kişiler tarafından merak ediyor. TV yayın akışı bayramda bir yere gitmemek bayramı evinde geçirecekler tarafından araştırılıyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? Show TV’de bugün ne var, hangi dizi ve film var? İşte 3 MAyıs 2022 Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
Bugün tv'de ne var sorusu televizyon severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, filmler Show TV izleyicileri tarafından yakından araştırılıyor. 3 Nisan 2022 Salı TV yayın akışı!
Show TV yayın akışı:
08:45 Bir Şansım Olsa
10:15 Sev Kardeşim
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız
22:30 Nasipse Adayız