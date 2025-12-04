  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Shota Arveladze ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi

Shota Arveladze ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi başladı.

Kasımpaşa, Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız’ın da katıldığı imza töreni kulüp tesislerinde gerçekleşti.

Törende Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa, Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına kısa sürede başlayacak.

