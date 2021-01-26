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Spor Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu
Spor

Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Kagawa, Yunanistan’ın Paok takımına transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 03:12:00 -
Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu

Shinji Kagawa kariyerine Yunanistan’da devam edecek. 2018-2019 sezonunun 2. yarısında Beşiktaş forması giyen Japon futbolcu, geçen sezon İspanyol ekibi Real Zaragoza’da oynadı.

Bu sezon bir kulüple anlaşamayan ve serbest durumda olan 31 yaşındaki oyuncu, Paok’a transfer oluyor.

Yunanistan ekibi için sağlık kontrolünden geçen Kagawa’nın Paok ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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