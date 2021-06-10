Shibumi kitabı konusu ne? Shibumi kitabı neyi anlatıyor? Shibumi nerede geçiyor?

Shibumi, Rodney William Whitaker'ın takma adı olan Trevanian tarafından İngilizce olarak yazılmış, 1979 yılında yayınlanan bir romandır . Shibumi 1970'lerde geçiyor ve batı dünyasının çoğunu gizlice kontrol eden enerji şirketlerinin bir komplosu olan "Ana Şirket" ile çok yetenekli bir suikastçı olan Nicholaï Hel arasındaki mücadeleyi anlatıyor.

Shibumi kitabı konusu nedir?

Nicholai Hel, 1925'te Şanghay'da doğan ve Rus aristokrasisinin görevden alınmış bir üyesi olan annesi tarafından kozmopolit bir şekilde yetiştirilen bir suikastçıdır . Japon İmparatorluk Ordusu'ndaki bir general, Nicholai'nin annesinin malikanesine yerleştirildi. Bu General Kishikawa altında, Hel, shibumi kavramı ve Go oyunuyla tanıştırılır ve sonunda Japonya'ya gönderilir.Oyunun ünlü bir ustası altında eğitim aldığı ve 'kültürel olarak Japon' olduğu yer. Bu okulun ustası, Nicholai'nin zihinsel olarak gerçeklikten kaçma ve dinlenmiş ve tazelenmiş olarak geri dönme yeteneğini keşfeder (mistik taşıma). 1945'te Japonya teslim olduğunda, Hel, aylarca süren açlıktan sonra (birçok dil bilgisi sayesinde) ABD İşgal Ordusu'nda tercüman olarak bir iş bulur ve Birleşik Devletler İstihbaratında bir dekoder ajanı olur.

Hel, Kişikawa'nın Ruslar tarafından bir savaş esiri olarak tutulduğunu öğrenir ve savaş suçlarından dolayı utanç verici bir gösteri duruşmasıyla karşı karşıya kalır . General'i esaret altında ziyaret ettikten sonra, Ruslara, çok saygı duyduğu adama zarar vermesi için bir yol sağladığını ve kovuşturmadan sorumlu Sovyet ajanına General'in Hel'e olan duygusal bağlılığını doğruladığını fark eder.

Hel, babası olarak gördüğü adama olan minnettarlığını ve sevgisini göstermenin tek yolunun, General'e esaretinden bir çıkış yolu önermek olduğuna karar verir; bu, halka açık yargılamanın aleni rezaletinden kaçınır. Bir sonraki ziyaretinde, örtülü bir şekilde konuşan Hel, General'i öldürmeyi teklif eder. General biraz direndikten sonra teklifin samimiyetini anlar ve kabul eder.

Hel, sıradan eşyaları ölüm aracı olarak kullanmayı öğreten bir dövüş disiplini olan "Çıplak/Öldür" sanatındaki becerilerini kullanarak, generali öldürür ve Amerikan işgal kuvvetlerine teslim edilir.

Shibumi kitabı kahramanları

Ana karakter Nicholai Hel, mirası ve doğum yeri nedeniyle birkaç dil konuşur ve kitap boyunca iki ek dil daha çalışır:

Fuseki: Tüm tahtanın hesaba katıldığı bir oyunun açılış aşaması.

Sabaki: Sorunlu bir durumdan hızlı ve esnek bir şekilde kurtulma girişimi.

Seki: İki tarafın da avantajlı olmadığı tarafsız bir durum. Bir " Meksika açmazı ".

Uttegae: Bir fedakarlık oyunu, bir kumar.

Shicho: Koşan bir saldırı.

Tsuru no Sugomori: "Turnaların yuvalarına hapsolması", düşman taşlarının ele geçirildiği zarif bir manevra.